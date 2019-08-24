Бавария готовит новый контракт для лидера атаки клуба

Новости спорта:Бавария и форвард сборной Польши Роберт Левандовски готовятся к началу переговоров о новом контракте.

Как сообщает Sportbild, мюнхенская Бавария и нападающий Роберт Левандовски в скором времени начнут переговоры о новом контракте.

Действующее соглашение 31-летнего поляка с "красными" действует до 2021 года. Руководство клуба намерено предложить Роберту новый контракт до 2023 года.

Сообщается, что стороны уже обсуждали идею продления контракта в начале августа. Сейчас же баварцы намерены развернуть полноценные переговоры относительно условий новой сделки.

Левандовски защищает цвета Баварии с 2014-го. Тогда поляк перебрался на правах свободного агента из дортмундской Боруссии.

За это время форвард отыграл 245 матчей за мюнхенцев, отметившись 194 голами и 47 ассистами. Также на общем счету с Баварией у Роберта имеется 5 немецких чемпионств, 2 национальных кубка и 3 Суперкубка Германии.