Почему Швед не играет за Селтик: ответил главный тренер

Новости спорта:Шведу нужно быстрее адаптироваться к шотландскому футболу, тогда он будет играть.

Главный тренер шотландского Селтика Нил Леннон рассказал, почему вингер сборной Украины Марьян Швед не выходит на поле. Специалиста цитирует Dailyrecord.co.uk.

"Я понимаю, что Швед немного расстроен. Но ему просто нужно ускорить темп и свою работу.

Он очень хороший игрок, и он точно будет играть в этом сезоне. Но при условии, что но быстрее адаптируется к шотландскому футболу.

Ему 21 год, он живет в новой стране и плохо говорит по-английски", - сказал Леннон.

Напомним, в матче Лиги Чемпионов против Нымме Калью Марьян Швед забил дебютный гол за Селтик.