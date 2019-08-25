Йович ответил на слухи о возможном уходе из Реала

Новости спорта:Сербский форвард Лука Йович прокомментировал слухи о возможном уходе из мадридского Реала.

В интервью сербскому изданию Novosti нападающий "Реала" Лука Йович прокомментировал слухи о своем будущем.

"Зидан верит в меня. Его мнение не изменилось за все время совместной работы. Я учусь у него день ото дня и очень рад, ведь Зидан, и как тренер, и как игрок, один из лучших в мировом футболе.

Все разговоры о моей аренде в другой клуб - ерунда, от которой мне становится смешно. СМИ всегда будут "придумывать" подобные истории. С самого начала моей профессиональной карьеры я привык ко всевозможным слухам. Я просто принял факт, что так будет всегда.

Я готов показать все, на что способен и готов многое сделать для этого, чего некоторые от меня не ждут. Я не надеюсь, что сразу буду получать все возможное игровое время, но благодаря упорной работе и преданности делу я намерен достичь этой цели.

Амбиции "Реала" - это победа во всех турнирах, в которых команда принимает участие. Приближается время, когда мы можем показать свою настоящую силу. Мы готовы показать, на что способны", - заявил футболист.