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Йович ответил на слухи о возможном уходе из Реала

Йович ответил на слухи о возможном уходе из Реала
02:56 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Сербский форвард Лука Йович прокомментировал слухи о возможном уходе из мадридского Реала.

В интервью сербскому изданию Novosti нападающий "Реала" Лука Йович прокомментировал слухи о своем будущем.

"Зидан верит в меня. Его мнение не изменилось за все время совместной работы. Я учусь у него день ото дня и очень рад, ведь Зидан, и как тренер, и как игрок, один из лучших в мировом футболе.

Все разговоры о моей аренде в другой клуб - ерунда, от которой мне становится смешно. СМИ всегда будут "придумывать" подобные истории. С самого начала моей профессиональной карьеры я привык ко всевозможным слухам. Я просто принял факт, что так будет всегда.

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Я готов показать все, на что способен и готов многое сделать для этого, чего некоторые от меня не ждут. Я не надеюсь, что сразу буду получать все возможное игровое время, но благодаря упорной работе и преданности делу я намерен достичь этой цели.

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Амбиции "Реала" - это победа во всех турнирах, в которых команда принимает участие. Приближается время, когда мы можем показать свою настоящую силу. Мы готовы показать, на что способны", - заявил футболист.

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ФК Реал, Футбол, Чемпионат Испании, Новости футбола, Лука Йович.
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