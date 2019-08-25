Украинский футболист забил дебютный гол в Венгрии (Видео)

Новости спорта:В чемпионате Венгрии состоялись несколько матчей местного первенства c участием украинских футболистов.

Кишварда, в составе которой весь матч сыграли Роман Карасюк и Богдан Мельник, обыграла Уйпешт благодаря дублю Грозава.

Владислав Кулач вышел на поле на 75-й минуте, но не смог помочь Гонведу спастись от поражения с Дебреценом.

Кишварда – Уйпешт – 2:0

Голы: Грозав, 23, 74

Гонвед – Дебрецен – 2:3

Голы: Лансафаме, 44, 83 – Труич, 8, Харис, 66, Варга, 77

Пакш – Фехервар – 0:2

Голы: Футач, 24, Петряк, 61

Фехервар одержал очередную победу. Один из голов на свой счет записал Иван Петряк. К слову, это взятие ворот стало дебютным для украинца после смены клуба.