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Украинский футболист забил дебютный гол в Венгрии (Видео)

Украинский футболист забил дебютный гол в Венгрии (Видео)
11:51 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Facebook

Новости спорта:В чемпионате Венгрии состоялись несколько матчей местного первенства c участием украинских футболистов.

Кишварда, в составе которой весь матч сыграли Роман Карасюк и Богдан Мельник, обыграла Уйпешт благодаря дублю Грозава.

Владислав Кулач вышел на поле на 75-й минуте, но не смог помочь Гонведу спастись от поражения с Дебреценом.

Кишварда – Уйпешт – 2:0

Голы: Грозав, 23, 74

Гонвед – Дебрецен – 2:3

Голы: Лансафаме, 44, 83 – Труич, 8, Харис, 66, Варга, 77

Пакш – Фехервар – 0:2

Голы: Футач, 24, Петряк, 61

Экс-вратарь Динамо совершил несколько героических сейвов (Видео)

Фехервар одержал очередную победу. Один из голов на свой счет записал Иван Петряк. К слову, это взятие ворот стало дебютным для украинца после смены клуба.

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Футбол, Видео, Новости футбола, Иван Петряк, ФК Фехервар.
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