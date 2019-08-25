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Хавбек Динамо близок к переходу в чемпионат Венгрии

Хавбек Динамо близок к переходу в чемпионат Венгрии
14:46 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко может перебраться в венгерский чемпионат.

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко может продолжить карьеру в Венгрии.

По информации Террикон, МОЛ "Фехервар" сейчас ведет переговоры об аренде 20-летнего футболиста.

Из-за проблем с физической формой Шапаренко еще не появлялся на поле в новом сезоне. На матч 5-го тура УПЛ против "Олимпика" (1:1) Николай даже не попал в заявку.

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Напомним, за "Фехервар" выступает украинец Иван Петряк, недавно открывший счет своим голами за новый клуб.

После четырех туров чемпионата Венгрии "Фехервар" лидирует в таблице, набрав максимум очков.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Николай Шапаренко.
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