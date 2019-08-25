Хавбек Динамо близок к переходу в чемпионат Венгрии

Новости спорта:Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко может перебраться в венгерский чемпионат.

Хавбек "Динамо" Николай Шапаренко может продолжить карьеру в Венгрии.

По информации Террикон, МОЛ "Фехервар" сейчас ведет переговоры об аренде 20-летнего футболиста.

Из-за проблем с физической формой Шапаренко еще не появлялся на поле в новом сезоне. На матч 5-го тура УПЛ против "Олимпика" (1:1) Николай даже не попал в заявку.

Напомним, за "Фехервар" выступает украинец Иван Петряк, недавно открывший счет своим голами за новый клуб.

После четырех туров чемпионата Венгрии "Фехервар" лидирует в таблице, набрав максимум очков.