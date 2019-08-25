В АПЛ грядет первая тренерская отставка уже после 3-го тура

Новости спорта:Уотфорд очень плохо стартовал в новом сезоне чемпионата Англии, что может стать причиной увольнения главного тренера команды.

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасиа может стать первым главным тренером, уволенным в новом сезоне в английской Премьер-лиге, сообщает Daily Mail.

Команда испанского специалиста проиграла первые три матча чемпионата, продлив полосу поражения до семи поединков, включая предсезонку. Напомним, что "Уотфорд" занимает последнее место в турнирной таблице с разницей мячей 1:7.

Как известно, Грасия подписал контракт с клубом на четыре с половиной сезона в ноябре прошлого года, но болельщики клуба критиковали тренера за селекцию нынешним летом.

Напомним, что ранее Грасия руководил испанскими "Кадисом", "Альмерией", "Осасуной", "Малагой" и "Вильярреалом Б", греческим "Олимпиакосом" и российский "Рубином".