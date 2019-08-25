Скачать
Воскресенье, 25.08.2019
Двукратная! Белодед защитила титул чемпионки мира
Двукратная! Белодед защитила титул чемпионки мира
Непобедимый украинский боец ММА "задушил" американца (Видео)
Непобедимый украинский боец ММА "задушил" американца (Видео)
Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
У Роналду украли гол в Парме (Видео)
У Роналду украли гол в Парме (Видео)

В АПЛ грядет первая тренерская отставка уже после 3-го тура

В АПЛ грядет первая тренерская отставка уже после 3-го тура
15:56 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Уотфорд очень плохо стартовал в новом сезоне чемпионата Англии, что может стать причиной увольнения главного тренера команды.

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасиа может стать первым главным тренером, уволенным в новом сезоне в английской Премьер-лиге, сообщает Daily Mail.

Команда испанского специалиста проиграла первые три матча чемпионата, продлив полосу поражения до семи поединков, включая предсезонку. Напомним, что "Уотфорд" занимает последнее место в турнирной таблице с разницей мячей 1:7.

Ливерпуль установил новый клубный рекорд в АПЛ

Как известно, Грасия подписал контракт с клубом на четыре с половиной сезона в ноябре прошлого года, но болельщики клуба критиковали тренера за селекцию нынешним летом.

Пеп Гвардиола назвал лучших тренеров в истории футбола

Напомним, что ранее Грасия руководил испанскими "Кадисом", "Альмерией", "Осасуной", "Малагой" и "Вильярреалом Б", греческим "Олимпиакосом" и российский "Рубином".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, АПЛ, ФК Уотфорд, Чемпионат Англии, Новости футбола, Хави Грасиа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)
02 Ковалев - Ярд. Видео боя
03 Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
04 Ковалев - Ярд: видео нокаута
05 Нокаут за 30 секунд: олимпийский призер жестко вырубил соперника (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь