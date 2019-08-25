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Де Лигт заявил, что не ожидал оказаться на лавке запасных Ювентуса

Де Лигт заявил, что не ожидал оказаться на лавке запасных Ювентуса
17:13 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт поделился своим мнением о своей роли запасного в Ювентусе.

Центрбек "Ювентуса" Маттейс де Лигт прокомментировал решение тренера оставить его в запасе на матч 1-го тура Серии А с "Пармой" (1:0).

В этой игре командой руководил ассистент Джованни Мартушьелло. Главный тренер Маурицио Сарри пропускал матч из-за пневмонии.

"Конечно, я бы предпочел сыграть. Я никак не ожидал оказаться на лавке запасных, но я уважаю решение тренера. Пара Кьеллини-Бонуччи долго считалась лучшим дуэтом центрбеков в мире.

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Мне придется самому отвоевать свое место в этом сезоне, я это понимаю. Мне еще нужно адаптироваться здесь. Я посещаю языковые курсы 5 раз в неделю, уже выучил некоторые футбольные термины на итальянском, так что все идет хорошо", – цитирует де Лигта Football-Italia.

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ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола, Маттейс де Лигт.
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