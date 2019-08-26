Клубы АПЛ хотят внести изменения в регламент соревнований

Новости спорта:Не все футбольные клубы довольны ранним закрытием трансферного окна в Англии.

На очередной встрече клубов английской Премьер-лиги 12 будет затронута тема изменения трансферного дэдлайна, сообщает Sky Sports.

Формальное голосование не будет проведено в сентябре, но может состояться на следующей встрече в ноябре или же в районе Нового года.

В 2017 году оба манчестерских клуба, а также Кристал Пэлас, Уотфорд и Суонси голосовали против закрытия трансферного окна до старта сезона в Премьер-лиге. Бернли воздержался от голосования, а остальные 14 клубов высказались "за".

Европейские клубы не последовали примеру англичан, и теперь клубы АПЛ могут терять своих лидеров в августе, не имея возможности подписать замену.