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Клубы АПЛ хотят внести изменения в регламент соревнований

Клубы АПЛ хотят внести изменения в регламент соревнований
20:51 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Не все футбольные клубы довольны ранним закрытием трансферного окна в Англии.

На очередной встрече клубов английской Премьер-лиги 12 будет затронута тема изменения трансферного дэдлайна, сообщает Sky Sports.

Формальное голосование не будет проведено в сентябре, но может состояться на следующей встрече в ноябре или же в районе Нового года.

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В 2017 году оба манчестерских клуба, а также Кристал Пэлас, Уотфорд и Суонси голосовали против закрытия трансферного окна до старта сезона в Премьер-лиге. Бернли воздержался от голосования, а остальные 14 клубов высказались "за".

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Европейские клубы не последовали примеру англичан, и теперь клубы АПЛ могут терять своих лидеров в августе, не имея возможности подписать замену.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Чемпионат Англии, Новости футбола.
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