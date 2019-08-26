Богатейший человек Англии купил клуб из чемпионата Франции

Новости спорта:Британский бизнесмен Джим Рэтклифф стал владельцем футбольного клуба из чемпионата Франции.

Английский миллиардер завершил процесс покупки Ниццы, сообщил официальный сайт клуба. Стоимость сделки не разглашается, но СМИ предполагали, что она составит 100 млн евро.

"С помощью разумных и взвешенных инвестиций мы хотим сделать Ниццу командой, которая сможет регулярно участвовать в еврокубках, а также показывать красивый футбол", — заявил Рэтклифф, чье состояние оценивают в 28,5 млрд долларов.

"Также очень важно терпение, наша работа заложит солидный фундамент. Мы разработали план, которому будем следовать. Я уверен, что клуб не станет тратить деньги без меры".

Рэтклиффу также принадлежит швейцарский футбольный клуб Лозанна. Кроме того, Джиму приписывали интерес к покупке Челси, однако сделка не состоялась.