Дерби в Черкассах, испытание для Волыни: расписание матчей 1/32 Кубка Украины

Сегодня, 27 августа, состоятся большая часть матчей 1/32 финала Кубка Украины. Ингулец встретится с Металлистом, Подолье примет Волынь, а в Черкассах состоится интереснейшая встреча Черкащины и Кремня.
Кубок Украины 2019/2020 1/32 Финала
16:00 Таврия - Буковина
17:00 Верес - Рух Львов
17:00 Горняк-Спорт - ГФК Металлург
17:00 Диназ - Нива В
17:00 Николаев - Прикарпатье
17:00 Подолье - Волынь
18:00 Авангард Кр - Балканы
18:00 Альянс - Чайка
18:00 Ингулец - Металлист 1925
18:00 Калуш - Минай
18:00 ОПФК Черкащина - Кремень
18:00 Волчанск - Оболонь-Бровар
Напомним, клубы "нижней шестерки" УПЛ стартуют со стадии 1/16 финала.