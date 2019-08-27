Хавбек Наполи близок к переходу в клуб английского миллиардера

Новости спорта:Хавбек Наполи Адам Унас в ближайшие дни пополнит ряды французского клуба Ницца.

Руководство Ниццы начало переговоры о трансфере Адама Унаса — сообщил сайт Джанлуки Ди Марцио.

Скорее всего 22-летний алжирец (9 матчей и 3 гола за национальную сборную) отправится в аренду на сезон с обязательством выкупа. Хотя не исключен вариант с немедленной продажей — в связи с приобретением Ниццы Джимом Рэтклиффом у клуба с Лазурного берега Франции больше нет проблем с финансами.

Наполи не скрывал, что в сезоне-2019/20 не рассчитывает на Унаса, и уже отдал его №11 Ирвингу Лосано.

Адам перебрался в Наполи из Бордо в 2017 году и провел за "партенопеев" 39 матчей (5 голов) во всех турнирах.