Феерический камбэк Буковины позволил пройти Таврию в Кубке Украины

Новости спорта:Второй раунд Кубка Украины открывался матчем, в котором симферопольская "Таврия" в Бериславе принимала "Буковину".

Хозяева активно и довольно успешно начали поединок, сумев забить к 22-й минуте уже два гола.

Впрочем, "Буковина" отыграла один мяч еще в первом тайме, а на 55-й минуте сравняв счет в матче.

Таврия – Буковина 2:3

Голы: Добровольский 15, Макарченко 22 – 32, 55, 93

Таврия (стартовый состав): Чеботарев, Максименко, Клочко, Прихно, Шарабура, Журавленко, Бижко, Кушнир, Добровольский, Жуков, Макарченко.

Буковина (стартовый состав): Медведев, Полянский, Гакман, Раулюк, Азаренко, Крашневський, Мунтян, Сантрапинских, Виксич, Шишигин, Паланик.

Остаток матча, что неудивительно, выдался не таким результативным, и игра плавна перетекла в овертайм, в котором команда из Черновцов и вырвала прбеду, забив победный гол на 93-й минуте.