Майнц подписал форварда сборной Венгрии

Новости спорта:Бывший форвард Хоффенхайма Адам Салаи пополнил ряды Майнца на правах свободного агента.

Соглашение Адама Салаи с Хоффенхаймом было действительно до лета этого года. Клуб и игрок приняли решение сотрудничество не продлевать.

Впрочем, из Бундеслиги венгр не уедет. Как сообщает официальный сайт Майнца, "карнавальники" подписали с Адамом Салаи двухлетний контракт.

Отметим, что венгерский бомбардир уже выступал за Майнц с 2010-го по 2013-й года, куда перебрался из молодежной команды мадридского Реала.

В прошлом сезоне Адам Салаи провел 37 поединков, в которых отличился шестью забитыми мячами и пятью ассистами.