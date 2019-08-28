Хоффенхайм планирует подписать форварда из клуба АПЛ

Новости спорта:Нападающий Брайтона Юрген Локадия может перебраться в немецкую Бундеслигу.

Зимой прошлого года Юрген Локадия перебрался в Брайтон за 17 миллионов евро. Впрочем, голландец не смог стать важным игроком новой команды, а потому может сменить клубную прописку.

Как сообщает Ad.nl, Хоффенхайм в данный момент ищет нападающего и обратил свой взор на 25-летнего Локадию.

Также источник утверждает, что зинсхаймцы интересовались форвардом Аякса Каспером Дольбергом, но тот, судя по всему, станет игроком Ниццы.

В прошлом сезоне Юрген Локадия провел 34 поединка, в которых отличился четырьмя голами и одним ассистом.