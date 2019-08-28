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Хоффенхайм планирует подписать форварда из клуба АПЛ

Хоффенхайм планирует подписать форварда из клуба АПЛ
06:05 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий Брайтона Юрген Локадия может перебраться в немецкую Бундеслигу.

Зимой прошлого года Юрген Локадия перебрался в Брайтон за 17 миллионов евро. Впрочем, голландец не смог стать важным игроком новой команды, а потому может сменить клубную прописку.

Как сообщает Ad.nl, Хоффенхайм в данный момент ищет нападающего и обратил свой взор на 25-летнего Локадию.

Также источник утверждает, что зинсхаймцы интересовались форвардом Аякса Каспером Дольбергом, но тот, судя по всему, станет игроком Ниццы.

Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала

В прошлом сезоне Юрген Локадия провел 34 поединка, в которых отличился четырьмя голами и одним ассистом.

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Футбол, ФК Хоффенхайм, ФК Брайтон, Новости футбола, Юрген Локадия.
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