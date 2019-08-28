Основной хавбек Баварии пропустит ближайший матч мюнхенцев

Новости спорта:Полузащитник сборной Германии Леон Горецка вероятнее всего не сможет сыграть за Баварию в ближайшем матче мюнхенцев.

В двух небольших группах "баварцы" во вторник начали подготовку к матчу следующего тура Бундеслиги, отмечает клубная пресс-служба.

В субботу (16:30) команда Нико Ковача сыграет дома против "Майнца". В то время как одна группа проходила в тренировочном центре тест на выносливость, остальные в составе десяти человек, включая новичков Филиппе Коутиньо, Ивана Перишича и Микаэля Кюизанса, а также выздоровевшего Жерома Боатенга, занимались на газоне.

Леон Горецка продолжает заниматься по дозированной программе. 24-летний футболист сборной Германии восстанавливается после ушиба бедра. Под присмотром тренера по фитнесу Петера Шлёссера Горецка отработал на газоне по индивидуальной программе. Фьете-Арп пропустил тренировку из-за болезни.