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Украина U-17 одержала победу во втором матче к ряду на мемориале Банникова

Украина U-17 одержала победу во втором матче к ряду на мемориале Банникова
21:49 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: УАФ

Новости спорта:Юношеская сборная Украины победила во втором поединке к ряду на турнире имени Банникова.

Состоялся матч второго тура группы А на турнире имени Банникова. Юношеская сборная Украины победила сверстников из Азербайджана.

Турнир имени Банникова, 2 тур, группа А

Украина U-17 – Азербайджан U-17 – 4:2

Голы: Микитишин, 6, Лебедев, 9, 40+1, Теслюк, 36 – Мусазада, 45, Яниев, 56

Удаление: Гасанов, 40 (Азербайджан)

Юношеская сборная Украины встречалась со сверстниками из Азербайджана во втором туре мемориала им. Банникова.

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В первом тайме подопечные Петракова деклассировали соперника, забив 4 мяча и не пропустив ни одного. В конце тайма Азербайджан остался в меньшинстве.

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Однако, во второй половине встречи соперник сборной Украины все же смог забить дважды. В итоге – уверенная победа юношей из Украины со счетом 4:2.

29 августа подопечные Петракова проведут последний поединок в групповом этапе, соперником станет сборная Израиля.

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Футбол, Новости футбола, Сборная Украины U-17, Украина U-17, Турнир имени Банникова.
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