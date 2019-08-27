Основной защитник МЮ не сможет играть более месяца

Новости спорта:Основной левый защитник Манчестер Юнайтед Люк Шоу надолго вылетел из-за травмы.

Фулбек МЮ Люк Шоу пропустит, по меньшей мере, пять недель, утверждает The Guardian. Он практически точно не сможет сыграть в четырех матчах "красных дьяволов".

Шоу травмировал подколенное сухожилие в матче третьего тура Премьер-лиги против Кристал Пэлас (1:2).

Скорее всего, в основе МЮ Люка заменит капитан команды Эшли Янг. Возможны также варианты с номинальным центрбеком Маркосом Рохо или же 18-летним Анхелем Гомесом.

Если все пойдет по плану, лучший игрок МЮ прошлого сезона сможет сыграть шестого октябре в матче против Ньюкасла.