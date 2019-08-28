"Неймар не должен был покидать Барселону никогда": Ривалдо ожидает возвращения

Новости спорта:Бывший нападающий каталонского гранда не сомневается, что Неймар покинет ПСЖ только ради возвращения в Барселону.

"Все мы знаем, что случилось с Неймаром. То, что он ушел из Барселоны, было ошибкой, Неймар никогда не должен был покидать один из крупнейших клубов мира. Но он стремится вернуться и осознал, что сделал.

Уверен, что президент Барселоны и все члены совета директоров не позволят Неймару перейти в другой клуб. Я надеюсь, он решит вопрос с ПСЖ и сможет вернуться туда, откуда никогда не должен был идти", – написал Ривалдо в своем Instagram.

Неймар сообщил ПСЖ о желании вернуться в Барселону, – Marca Неймар сообщил ПСЖ о желании вернуться в Барселону, – Marca.

Напомним, Неймар защищал цвета Барселоны в 2013-2017 годах, после чего перебрался в ПСЖ за рекордные 222 млн евро.