Санчес в Интере: сегодня чилиец пройдет медосмотр

Новости спорта:Ожидаем новость о возвращении чилийского форварда в Италию.

В среду, 28 августа, в Милане ждут приезда чилийского форварда Алексиса Санчеса для прохождения медосмотра и подписания договора с "Интером".

Журналист Фабрицио Романо в Твиттере сообщил о достижении соглашения между "Манчестер Юнайтед", за который Санчес выступает с 2018 года, и миланским "Интером".

Ранее говорилось о том, что "Интер" будет арендовать игрока до завершения чемпионата с правом выкупа за 15 млн евро. При этом сумма аренды будет учитываться при выкупе.

Проблемой для "Интера" является высокая зарплата "Чудо-ребенка" (исп. "El Niño Maravilla" или ит. "Nino Maravilla" - прозвище Алексиса Санчеса) в МЮ – 400 000 фунтов в неделю. Миланский клуб, как передает BBC, на прошлой неделе объявил, что может оплачивать 150 000 фунтов стерлингов. Остальную часть суммы придется и дальше платить Юнайтед. В целом за арендный срок "Интер" должен заплатить 5 из 12 млн евро зарплаты Алексиса Санчеса.

Как напоминает Corriere dello sport, Алексис Санчес в 2006-2011 годах выступал за итальянское "Удинезе" (95 матчей, 20 голов). После того играл в "Барселоне" и "Арсенале".