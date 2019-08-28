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Санчес в Интере: сегодня чилиец пройдет медосмотр

Санчес в Интере: сегодня чилиец пройдет медосмотр
10:12 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Ожидаем новость о возвращении чилийского форварда в Италию.

В среду, 28 августа, в Милане ждут приезда чилийского форварда Алексиса Санчеса для прохождения медосмотра и подписания договора с "Интером". 

Журналист Фабрицио Романо в Твиттере сообщил о достижении соглашения между "Манчестер Юнайтед", за который Санчес выступает с 2018 года, и миланским "Интером".

Ранее говорилось о том, что "Интер" будет арендовать игрока до завершения чемпионата с правом выкупа за 15 млн евро. При этом сумма аренды будет учитываться при выкупе.

Проблемой для "Интера" является высокая зарплата "Чудо-ребенка" (исп. "El Niño Maravilla" или ит. "Nino Maravilla" - прозвище Алексиса Санчеса) в МЮ – 400 000 фунтов в неделю. Миланский клуб, как передает BBC, на прошлой неделе объявил, что может оплачивать 150 000 фунтов стерлингов. Остальную часть суммы придется и дальше платить Юнайтед. В целом за арендный срок "Интер" должен заплатить 5 из 12 млн евро зарплаты Алексиса Санчеса.

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Как напоминает Corriere dello sport, Алексис Санчес в 2006-2011 годах выступал за итальянское "Удинезе" (95 матчей, 20 голов). После того играл в "Барселоне" и "Арсенале".

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Манчестер Юнайтед, Алексис Санчес, АПЛ, Нвоости футбола.
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