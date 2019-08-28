Известный английский клуб может прекратить существование

Новости спорта:Некогда участник еврокубков может быть расформирован.

Английская футбольная лига (EFL) предоставила Болтону двухнедельную отсрочку. За это время клуб должен быть продан новым владельцам, либо предоставить финансовые гарантии своего существования, сообщает Sky Sports.

Если Болтону не удастся до 12 сентября выполнить эти требования, то клуб будет исключен из EFL, после чего расформирован. В данный момент Болтон находится под административным управлением, новый покупатель пока не нашелся.

Болтон из-за колоссальных проблем с финансами потерял ряд опытных игроков, а в прошлый четверг в отставку подал главный тренер Фил Паркинсон.

Ранее сообщалось, что долги Болтона превышают 1,2 миллиона фунтов. Легендарный английский клуб имеет 145-летнюю историю, будучи основанным в далеком 1874 году. Болтон четыре раза становился обладателем Кубка Англии, а также однажды выигрывал Суперкубок страны.

Болтон долгое время выступал в английской Премьер-лиге, откуда вылетел в сезоне 2011/12. По итогам прошлого сезона клуб вылетел из Чемпионшипа, а новую кампанию в английской Лиге 1 Уондерерс начали с 12-очковым штрафом.

Следующий матч команда проведет 31 августа на выезде против Гиллингема.