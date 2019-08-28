Скачать
Среда, 28.08.2019
Ломаченко - Кэмбелл: сколько украинцев поддержат соотечественника в Лондоне
Ломаченко - Кэмбелл: сколько украинцев поддержат соотечественника в Лондоне
Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
Надаль разгромил Миллмана на US Open (Фото, Видео)
Надаль разгромил Миллмана на US Open (Фото, Видео)
Лига чемпионов: вылет Краснодара и другие результаты 27 августа (Видео)
Лига чемпионов: вылет Краснодара и другие результаты 27 августа (Видео)

Известный английский клуб может прекратить существование

Известный английский клуб может прекратить существование
12:07 Сегодня Телеграф Спортарена Фото: Твиттер

Новости спорта:Некогда участник еврокубков может быть расформирован.

Английская футбольная лига (EFL) предоставила Болтону двухнедельную отсрочку. За это время клуб должен быть продан новым владельцам, либо предоставить финансовые гарантии своего существования, сообщает Sky Sports.

Если Болтону не удастся до 12 сентября выполнить эти требования, то клуб будет исключен из EFL, после чего расформирован. В данный момент Болтон находится под административным управлением, новый покупатель пока не нашелся.

Болтон из-за колоссальных проблем с финансами потерял ряд опытных игроков, а в прошлый четверг в отставку подал главный тренер Фил Паркинсон.

Ранее сообщалось, что долги Болтона превышают 1,2 миллиона фунтов. Легендарный английский клуб имеет 145-летнюю историю, будучи основанным в далеком 1874 году. Болтон четыре раза становился обладателем Кубка Англии, а также однажды выигрывал Суперкубок страны.

Клубы АПЛ против раннего закрытия трансферного окна

Болтон долгое время выступал в английской Премьер-лиге, откуда вылетел в сезоне 2011/12. По итогам прошлого сезона клуб вылетел из Чемпионшипа, а новую кампанию в английской Лиге 1 Уондерерс начали с 12-очковым штрафом.

Следующий матч команда проведет 31 августа на выезде против Гиллингема.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АПЛ, ФК Болтон, Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, Футбольная лига Англии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Неймара
02 Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
03 Лига чемпионов: вылет Краснодара и другие результаты 27 августа (Видео)
04 Экс-тренер Чисоры: Усик очень талантливый боксер, но Такам его нокаутирует
05 Голландский клуб объявил о переходе Бускетса из Барселоны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь