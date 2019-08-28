"На выход": болельщики Манчестер Юнайтед хотят, чтобы главная звезда ушла

Новости спорта:Фанаты "красных дьяволов" окончательно разочаровались в Поле Погба.

Сегодня на базе МЮ появилось граффити, которое свидетельствует о том, что фанаты Манчестер Юнайтед недовольны неопределенностью Поля Погба, относительно продолжения его карьеры, сообщает Marca.

Надпись «Pogba Out» (Погба, уходи) появился на информационной доске вблизи базы клуба, которая гласит, что игроки МЮ не должны останавливаться и раздавать автографы фанатам.

Также напомним, что в матче с Вулверхэмптоном Погба подвергся расистским оскорблениям, после не забитого пенальти. Во всех турнирах прошлого сезона Погба принял участие в 47 матчах, забив 16 голов и отдав 11 результативных передач.