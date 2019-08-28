Полузащитник Спортинга может перейти в Реал Мадрид

Новости спорта:Атакующий хавбек сборной Португалии Бруну Фернандеш может перебраться из Спортинга в мадридский Реал.

Реал вступил в переговоры по трансферу хавбека лиссабонского Спортинга Бруну Фернандеша, сообщает Goal. Представители клуба уже встретились с агентом игрока, а Спортинг вывесил ценник в 80 млн евро за Бруну.

Долгое время интерес к Фернандешу приписывали Манчестер Юнайтед, однако "красные дьяволы" отказались от идеи подписания игрока. Также не сможет приобрести Бруну и Тоттенхэм, поскольку трансферное окно в Англии уже закрыто.

Интерес к Фернандешу проявляли соседи Реала по городу, Атлетико, однако именно "королевский клуб" является главным претендентом на игрока.

Этим летом ряды Реала уже пополнили Эдер Милитан, Лука Йович, Ферлан Менди, Родриго Гоэс и Эден Азар.