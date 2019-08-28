Скачать
Среда, 28.08.2019
Ломаченко vs Кэмпбелл: расписание мероприятий перед боем
Ломаченко vs Кэмпбелл: расписание мероприятий перед боем
Рух - Мариуполь и другие пары 1/16 финала Кубка Украины
Рух - Мариуполь и другие пары 1/16 финала Кубка Украины
Надаль разгромил Миллмана на US Open (Фото, Видео)
Надаль разгромил Миллмана на US Open (Фото, Видео)
Лига чемпионов: вылет Краснодара и другие результаты 27 августа (Видео)
Лига чемпионов: вылет Краснодара и другие результаты 27 августа (Видео)

Форвард МЮ прибыл в Милан, чтобы завершить переход в Интер

Форвард МЮ прибыл в Милан, чтобы завершить переход в Интер
20:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий сборной Чили и Манчестер Юнайтед прибыл в Милан для завершения своего перехода в Интер.

Чилийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес прибыл в Милан для прохождения медосмотра в «Интере», сообщает Sky Sports.

По информации источника, после прохождения медицинского осмотра будут оформлены последние детали сделки по переходу 30-летнего игрока. Ожидается, что «Интер» заплатит около € 4,5 млн за аренду Санчеса до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа за € 15 млн.

Дембеле в своем Инстаграме удалил информацию о том, что он игрок Барселоны

Алексис перешёл в «Манчестер Юнайтед» в начале 2018 года из лондонского «Арсенала». Ранее 30-летний форвард выступал за «Барселону», «Ривер Плейт», «Коло-Коло», «Удинезе» и «Кобрелоа». В минувшем сезоне Санчес забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Манчестер Юнайтед, Алексис Санчес, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПСЖ и Барселона согласовали трансфер Неймара
02 Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
03 Лига чемпионов: вылет Краснодара и другие результаты 27 августа (Видео)
04 Поветкин и Фьюри на разогреве у Ломаченко: расписание боев 31 августа
05 Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 28 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь