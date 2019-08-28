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Английский клуб Болтон не будет ликвидирован

Английский клуб Болтон не будет ликвидирован
21:03 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Футбольный клуб Болтон не будет ликвидирован, команда нашла нового владельца.

Компания Football Ventures приобрела Болтон, сообщил Sky Sports со ссылкой на администрацию клуба.

Вчера ночью администрация "жеребцов" получила 14 дней, чтобы либо продать клуб, либо предоставить гарантии финансирования до конца сезона.

Если бы это не удалось сделать, клуб был бы исключен из Футбольной лиги и, скорее всего, начал бы процедуру банкротства.

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Есть надежда и у второго клуба, находящегося на грани исчезновения, Бери. Неназванный международный консорциум якобы предоставил Футбольной ассоциации доказательства наличия 7 млн фунтов на покупку клуба.

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Футбол, ФК Болтон, Чемпионат Англии, Новости футбола.
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