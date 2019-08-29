Монако готово отпустить лидера в турецкий клуб

Новости спорта:Колумбийский форвард Радамель Фалькао может перейти в Галатасарай.

Руководство Монако пересмотрело свою позицию по поводу трансфера Радамеля Фалькао — сообщает Foot Mercato.

Вице-президент монегасков Олег Петров, ведающий трансферами клуба, ранее заблокировал переход 33-летнего форварда в Галатасарай, однако затем передумал.

До закрытия трансферного окна Монако постарается подписать "преемника" для бомбардира-ветерана.

Фалькао, выступавший за Лансерос (8 матчей во всех турнирах, 1 гол), Ривер Плейт (111, 45), Порту (87, 72), Атлетико (91, 70), Монако (139, 83), Манчестер Юнайтед (аренда, 29, 4) и Челси (аренда, 12, 1) уже согласовал трехлетний контракт с Галатасараем.