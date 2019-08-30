"Тренируюсь очень много": Хачериди рассказал о поиске новой команды

Новости спорта:Экс-игрок сборной Украины все ещё в поисках нового клубу.

Этим летом экс-защитник "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди покинул греческий ПАОК, в котором провел предыдущий сезон, а с новым местом работы так и не определился.

Пока его агент занимается поисками нового клуба, сам футболист находится в Киеве и самостоятельно поддерживает форму.

"У меня все нормально. Пока в поисках, – рассказал 32-летний Евгений Хачериди. – Но пока нет команды – нет и настроения о чем-то говорить. Но тренироваться – тренируюсь. Все в индивидуальном порядке. Видели меня на Банникова? Я – везде . Тренируюсь очень много".

Но на вопрос, нет ли у него желания примкнуть на время к какой-то аматорской команде, Женя отрезал: "Нет, с аматорами играть не хочу".