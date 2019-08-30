Польские фанаты едва не сожгли стадион клуба Джерарда (Видео)

Новости спорта:Фанаты Легии устроили невероятное огненное шоу, прямо на трибунах стадиона.

В ответном матче последнего квалификационного раунда Лиги Европы Рейнджерс дома обыграл польскую Легию (1:0) и вышел в групповой этап ЛЕ (первый матч — 0:0).

Однако внимание в этой встрече было приковано не только к футболистам, но и к фанатам Легии, которые устроили невероятное огненное шоу, прямо на трибунах стадиона.

Legia Warsaw fans enjoyed themselves at Rangers pic.twitter.com/BSlXl7e1YS — Goal (@goal) 30 августа 2019 г.

Напомним, что сегодня, 30 августа, в Монако пройдет жеребьевка группового раунда Лиги Европы. Старт жеребьевки в 14:00 по киевскому времени.