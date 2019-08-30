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Известный европейский клуб потроллил Барселону

Известный европейский клуб потроллил Барселону
18:55 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Дортмундский клуб решил напомнить Барселоне о феерическом вылете из Лиги чемпионов.

Дортмудская Боруссия, соперником которой в групповом этапе Лиги чемпионов будет Барселона, потроллила каталонский клуб.

Мы попали в группу F с Барселоной. Время тренировать угловые", – написала дортмундская Боруссия на своей странице в Twitter.

Таким образом "шмели" намекнули на вылет каталонцев с прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов. Тогда в ответном матче между Ливерпулем и Барселоной Трент Александер-Арнольд необычно разыграл угловой, после которого был забит решающий гол.

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Заметим, что кроме Барселоны и дортмундской Боруссии в группе F Лиги чемпионов выступают Интер и пражская Славия.

 

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Все по теме:

ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ФК Боруссия Дортмунд, Трент Александр-Арнольд.
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