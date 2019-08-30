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Директор Александрии: Выйти из группы? Знаете, надежда и мечта всегда есть

Директор Александрии: Выйти из группы? Знаете, надежда и мечта всегда есть
18:00 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Директор Александрии Дмитрий Китаев поделился своими эмоциями о результатах жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

Определились соперники по групповому этапу Лиги Европы для Александрии на сезон-2019/20. Результаты жеребьевки прокомментировал директор Александрии Дмитрий Китаев.

"Ну, очень переживал, когда дошли до нашей корзины. Хотелось, чтобы Манчестер Юнайтед был в группе. На данный момент я бы назвал это рабочей группой. Группа тяжелая, где команды серьезные, стабильные. Эмоции зашкаливают, сложно что-то сказать".

"Расстроились из-за МЮ? Ну, Франция, Бельгия, Германия – это чудесные страны. Ребятам будет интересно".

Лига Европы: результаты жеребьевки группового раунда

"Я бы выделил Генк и Вольфсбург. Сент-Этьен – я за ними не следил, поэтому не могу сказать, что за команда".

"Предпочтения президента или тренера? Все были готовы ко всему. Я думаю, что вышла нормальная жеребьевка".

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"Александрия наведет шороху в Европе? Я на это надеюсь. Может, команды будут относиться к нам с недооценкой – я на это надеюсь. Уверен, что ребята будут выкладываться на 1000%.

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"Выйти из группы? Знаете, надежда и мечта всегда есть. Нужно мечтать, что мы можем выйти из группы, а мечты могут сбываться. Я надеюсь, мы выступим достойно", — сказал Дмитрий Китаев в эфире Футбол NEWS.

Ранее Динамо узнало соперников по группе в Лиге Европы.

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Лига Европы, Футбол, ФК Александрия, ФК Вольфсбург, Новости футбола, ФК Сент-Этьен, ФК Гент.
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