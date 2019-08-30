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Президен Сент-Этьена - о жеребьевке ЛЕ: Об Александрии ничего не знаем

Президен Сент-Этьена - о жеребьевке ЛЕ: Об Александрии ничего не знаем
19:32 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Руководитель французского клуба Сент-Этьен Бернар Каяццо поделился своими эмоциями после жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

Президент "Сент-Этьена" Бернар Каяццо прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда Лиги Европы, по итогам которой в соперники французского команде достались "Вольфсбург", "Гент" и "Александрия".

"Нужно быть осторожными. В каком-то розыгрыше мы решили, что жребий легкий, после чего вылетели. Через год итоги жеребьевки мы признали тяжелыми, но затем прошли в плей-офф.

Лига Европы: результаты жеребьевки группового раунда

Выезды в Бельгию и Германию порадуют наших болельщиков, а вот про украинский клуб мы совсем ничего не знаем". - цитирует Каяццо официальный сайт УЕФА.

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Лига Европы, Футбол, ФК Александрия, Новости футбола, ФК Сент-Этьен.
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