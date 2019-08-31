Хет-трик Вернера вывел Лейпциг в лидеры Бундеслиги

Новости спорта:Лейпциг вышел на первое место в Бундеслиге, обыграв Боруссию из Гладбаха.

В матче третьего тура чемпионата Германии гладбахская Боруссия на своем стадионе принимала РБ Лейпциг.

Гости в этом матче оказались сильнее своего соперника и добыли очень важную победу в напряженном матче (3:1).

Главный героем встречи стал форвард Тимо Вернер, который записал на свой счет все три гола своей команды.

Интересно, что Боруссия имела шанс сравнять счет в этом матче. Нападающий хозяев Эмболо на последних минутах встречи забил гол, а после имел возможность оформить дубль, но удача была на стороне Лейпцига.

Боруссия М - РБ Лейпциг 1:3

Голы: 0:1 – 38 Вернер, 0:2 – 47 Вернер, 1:2 – 90 Эмболо, 1:3 – 90 Вернер.

Боруссия М - Зоммер, Вендт, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Закария, Нойхаус(Крамер, 77), Джонсон (Раффаэл, 74), Плеа, Эмболо, Тюрам (Бенеш, 66).

РБ Лейпциг - Гулачи, Хальстенберг (Мукиеле, 83), Клостерманн, Орбан, Конате, Забитцер, Форсберг (Айдара, 63), Кампль (Демме, 70), Лаймер, Поульсен, Вернер.