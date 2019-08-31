Легендарный Эшли Коул вернулся в Челси

Новости спорта:"Синие" вернули очередную легенду на "Стэмфорд Бридж".

Экс-защитник "Челси" Эшли Коул подтвердил, что вернулся в клуб в качестве тренера юношеской команды.

Напомним, несколько недель назад 38-летний англичанин объявил о завершении игровой карьеры.

"В свое время я поработал вместе с рядом сильных тренеров, и я многое перенял от них, поэтому теперь я вернусь в "Челси". Я буду работать с командой U-15, а там посмотрим, к чему это приведет", — цитирует Коула Daily Mail.

Ранее летом "пенсионеры" уже вернули несколько легенд клуба на "Стэмфорд Бридж", в числе которых Фрэнк Лэмпард (главные тренер), Петр Чех (технический и спортивный советник) и Клод Макелеле (технический наставник молодых игроков).