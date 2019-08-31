Селтик подписал звездного конкурента Шведа

Новости спорта:Мохамед Эльюнусси перешел в состав чемпионов Шотландии.

Чемпион Шотландии «Селтик» арендовал полузащитника «Саутгемптона» Мохамеда Эльюнусси. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальной страничке в Twitter.

Ближайший сезон норвежский вингер отыграет за «кельтов» под 27-м номером. Новичок является универсалом и может сыграть на любой позиции в атакующей линии полузащиты. Это создаст дополнительную конкуренцию Марьяну Шведу, который и без того не имеет стабильного места в составе команды.

За прошедший сезон 25-летний футболист провел за «Саутгемптон» 19 поединков, однако не сумел отличится ни в одном из них.

Напомним, ранее игрок сборной Украины недавно перешел в «Селтик».