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Легионер Динамо может перебраться в Италию

Легионер Динамо может перебраться в Италию
11:59 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Легионер Динамо Де Пена может перейти в Лацио.

Уругвайский хавбек киевского Динамо Карлос Де Пена может оказаться в итальянском Лацио.

Tuttomercatoweb.com сообщает, что римская команда хочет приобрести уругвайца до закрытия летнего трансферного окна.

Интересно, что одним из аргументов в пользу покупки киевского футболиста является его паспорт, из-за которого он не будет считаться легионером в Серии А.

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Transfermarket оценивает 27-летнего игрока в 1,5 миллиона евро. Де Пена перебрался в стан "бело-синих" в апреле 2019 года на правах свободного агента. Его соглашение рассчитано до конца года.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Карлос де Пена.
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