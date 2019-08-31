Легионер Динамо может перебраться в Италию

Новости спорта:Легионер Динамо Де Пена может перейти в Лацио.

Уругвайский хавбек киевского Динамо Карлос Де Пена может оказаться в итальянском Лацио.

Tuttomercatoweb.com сообщает, что римская команда хочет приобрести уругвайца до закрытия летнего трансферного окна.

Интересно, что одним из аргументов в пользу покупки киевского футболиста является его паспорт, из-за которого он не будет считаться легионером в Серии А.

Transfermarket оценивает 27-летнего игрока в 1,5 миллиона евро. Де Пена перебрался в стан "бело-синих" в апреле 2019 года на правах свободного агента. Его соглашение рассчитано до конца года.