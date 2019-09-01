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Игрок Спортинга заявил, что клуб не отпустил его в Тоттенхэм

Игрок Спортинга заявил, что клуб не отпустил его в Тоттенхэм
05:26 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бруну Фернандеш объяснил причину, почему он так и не перешел в АПЛ.

Полузащитник Спортинга Бруну Фернандеш сообщил, что в трансферное окно клуб отказался продавать его в Тоттенхэм.

"Тоттенхэм сделал много предложений. У меня все было в порядке, все вопросы я решил. Я никогда не предъявлял больших требований, мой агент всегда занимался финансами.

Это было и есть моя цель — играть в Англии, и Спортинг знает об этом. Были все условия для того, чтобы это совершить.

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Но Спортинг понимал, что цена, которую предложили — недостаточная, и я должен уважать это решение", — сказал Фернандеш.

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ФК Спортинг, ФК Тоттенхэм, АПЛ, Новости футбола, Бруну Фернандеш.
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