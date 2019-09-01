Игрок Спортинга заявил, что клуб не отпустил его в Тоттенхэм

Новости спорта:Бруну Фернандеш объяснил причину, почему он так и не перешел в АПЛ.

Полузащитник Спортинга Бруну Фернандеш сообщил, что в трансферное окно клуб отказался продавать его в Тоттенхэм.

"Тоттенхэм сделал много предложений. У меня все было в порядке, все вопросы я решил. Я никогда не предъявлял больших требований, мой агент всегда занимался финансами.

Это было и есть моя цель — играть в Англии, и Спортинг знает об этом. Были все условия для того, чтобы это совершить.

Но Спортинг понимал, что цена, которую предложили — недостаточная, и я должен уважать это решение", — сказал Фернандеш.