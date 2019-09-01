Вердер в зрелищном матче переиграл на своем поле Аугсбург

Новости спорта:Бременский Вердер одержал первую победу в чемпионате Германии, победив на своем поле Аугсбург.

В матче 3-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» принимал «Аугсбург». Встреча прошла в Бремене на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Вердер – Аугсбург 3:2

Голы: Осако, 6, 67, Сарджент, 21 – Варгас, 12, 46

Вердер: Павленка, Фридль, Ланг, Мойсандер, Гебре Селассие, Классен, Эггештайн, Шахин, Сарджент (Писарро, 82), Фюллькруг (Харник, 87), Осако (Гросс, 90)

Аугсбург: Коубек, Едвай, Удуохай, Макс (Педерсен, 85), Лихтштайнер, Байер, Грегорич (Сухи, 46), Варгас (Финнбогасон, 73), Хедира, Рихтер, Нидерлехнер

Предупреждения: Лихтштайнер, Варгас, Нидерлехнер, Павленка

Удален: Лихтштайнер, 34.

Гости с 34-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления защитника Штефана Лихтштайнера. В составе «Вердера» отличились нападающие Джошуа Сарджент и Юя Осако, оформивший дубль. Автором обоих голов «Аугсбурга» стал форвард Рубен Варгас.

«Вердер» набрал первые очки в чемпионате Германии в нынешнем сезоне. В предыдущих двух турах команда из Бремена проиграла «Хоффенхайму» (2:3) и «Фортуне» (1:3). «Аугсбург» ранее сыграл вничью с «Унионом» (1:1) и потерпел поражение в матче с дортмундской «Боруссией» (1:5).