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Айнтрахт минимально победил Фортуну в 3-м туре Бундеслиги

Айнтрахт минимально победил Фортуну в 3-м туре Бундеслиги
21:59 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Франкфуртский Айнтрахт одержал победу над Фортуной в матче третьего тура немецкого чемпионата.

Оставшись без своего атакующего трио прошлого сезона, франкфуртский "Айнтрахт" показал, что может компенсировать свои звездные продажи. В последнем матче третьего тура Бундеслиги "орлы" по-волевому обыграли "Фортуну" (Дюссельдорф) со счетом 2:1.

Айнтрахт – Фортуна 2:1

Голы: Дост, 57, Пасиенсия, 86 – Хеннингс, 36

Айнтрахт: Трапп, да Кошта, Хинтереггер, Абраам, Костич, Хасебе, Кор (Соу, 82), Роде (Гачинович, 65), Камада, Гонсалу Пасиенсия, Йовелич (Дост, 46)

Фортуна: Стеффен, Айхан, Хоффманн, Гиссельманн, Циммерманн, Финк, Бодзек, Моралес, Томми (Пледль, 74), Хеннингс (Караман, 78), Ковнацки (Циммер, 65)

Предупреждения: Айхан, Камада, Гиссельманн, Хоффманн, Кор, Бодзек.

Гол в дебютном матче после всего лишь 12 минут на поле забил голландский бомбардир Бас Дост, который перешел из лиссабонского "Спортинга2. А победу принес Гонсалу Пасьянсия за четыре минуты до конца игры. У "Фортуны" в первом тайме забил Роуве Хеннингс.

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Ожидается, что Дост и Пасьенсия должны заменить ушедших Луки Йовича и Себастьяна Аля, а также Анте Ребича, который должен подписать контракт с "Миланом" в течение ближайших нескольких часов. Также очень сильно сыграл еще один атакующий игрок франкфуртцев Дайчи Камада.

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ФК Фортуна, Футбол, ФК Айнтрахт, Новости футбола, Чемпионат Германии.
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