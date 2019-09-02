Спордир Шальке - о переходе Коноплянки в Шахтер

Новости спорта:В немецком Шальке прокомментировали переход Евгения Коноплянки в донецкий Шахтер.

Официальный сайт Шальке выступил с заявлением, в котором попрощался с вингером Евгением Коноплянкой, который стал футболистом Шахтера.

"Мы рады, что смогли удовлетворить желание Коноплянки вернуться в свою страну. Мы хотели бы поблагодарить его за его преданность Шальке и пожелать ему всего наилучшего в его будущем — спортивном и частном", — сказал спортивный директор Йохен Шнайдер.

Напомним, украинец провел за "кобальтовых" 78 поединков во всех турнирах, забив 13 голов.

Ранее сам Коноплянка прокомментировал свой трансфер в стан донецкой команды.