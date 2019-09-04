Агент: Селезнев - топ бомбардир

Новости спорта:Вадим Шаблий считает Евгения Селезнева нападающим высокого класса.

Футбольный агент Вадим Шаблий прокомментировал подписание турецким Бурсаспором 34-летнего украинского форварда Евгения Селезнева.

"Евгений Селезнев возвращается в турецкий чемпионат! До конца сезона нападающий будет выступать в составе Бурсаспора. Жене не нужно время на адаптацию, он удачно выступал в Турции несколько лет и, самое главное, знает свое дело, он — топ-бомбардир. Удачи, Евгений Селезнев!", — завил Шаблий.

Селезнев стал игроком «Бурсаспора» в качестве свободного агента.

Последним клубом украинца была испанская Малага, там он за 12 матчей ни разу не забил.