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Агент: Селезнев - топ бомбардир

Агент: Селезнев - топ бомбардир
05:22 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Вадим Шаблий считает Евгения Селезнева нападающим высокого класса.

Футбольный агент Вадим Шаблий прокомментировал подписание турецким Бурсаспором 34-летнего украинского форварда Евгения Селезнева.

"Евгений Селезнев возвращается в турецкий чемпионат! До конца сезона нападающий будет выступать в составе Бурсаспора. Жене не нужно время на адаптацию, он удачно выступал в Турции несколько лет и, самое главное, знает свое дело, он — топ-бомбардир. Удачи, Евгений Селезнев!", — завил Шаблий.

Селезнев стал игроком «Бурсаспора» в качестве свободного агента.

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Последним клубом украинца была испанская Малага, там он за 12 матчей ни разу не забил.

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ФК Малага, ФК Бурсаспор, Новости футбола, Евгений Селезнев, Вадим Шаблий.
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