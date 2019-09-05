Сборная Украины понесла кадровые потери накануне игры с Литвой

Новости спорта:Игрок Селтика Марьян Швед получил повреждение, из-за которого вынужден покинуть расположение сборной.

Национальная сборная Украины завершила домашнюю часть подготовки к отборочному матчу Евро-2020 против команды Литвы и в 17:30 отправится в Вильнюс.

К сожалению, травму приводящей мышцы получил Марьян Швед, из-за чего нападающий Селтика не сможет помочь команде и уже покинул ее расположение.

В этом сезоне вингер лишь раз появлялся на поле. Случилось это в Эстонии во время ответного матча квалификации Лиги чемпионов против Нымме Калью.

Украинец вышел на поле на 70-й минуте, а в добавленное арбитром время забил гол, сделав счет 2-0 в пользу шотландского клуба.