"Синдром Суареса": игрока клуба АПЛ дисквалифицируют за укус соперника

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20:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Футболист Ньюпорт Каунти Райан Иннисс, права на которого принадлежат Кристал Пэлас укусил во время матча своего соперника.

Защитник Райан Иннисс может получить длительную дисквалификацию за укус соперника. Права на игрока принадлежат «Кристал Пэлас», а ныне Иннисс играет на правах аренды за клуб четвёртой английской лиги «Ньюпорт Каунти».

Игрок был удалён в матче трофея Английской футбольной лиги с молодёжной командой «Вест Хэма Юнайтед», который завершился победой гостей со счётом 5:4. Иннисс был отстранён на три матча.

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«Их футболист сообщил, что его укусили, мне предстоит разобраться в ситуации и понять, что случилось. Если так и было, то ему не будет никаких оправданий, я не стану за него бороться», — цитирует Evening Standard главного тренера «Ньюпорт Каунти» Майкла Флинна.

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Футбол, ФК Кристал Пэлас, Чемпионат Англии, Новости футбола, Райан Иннисс.
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