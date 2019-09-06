Агент назвал клубы, которые хотели видеть Малиновского у себя в составе

Новости спорта:Украинским футболистом всерьез интересовались ещё три представителя Серии А.

Агент ФИФА Стефано Антонелли рассказал об интересе, который был к украинскому полузащитнику Руслану Малиновскому до его перехода из Генка в Аталанту.

"В среднем диапазоне он является тем игроком, которого очень многие клубы хотели видеть у себя. Рома, Сампдория и Милан - точно.

Кроме того, к Руслану был интерес от многих клубов из Бундеслиги, кроме разве что, представителей топ-4.

В январе Рома вела переговоры, но Генк посчитал целесообразным сохранить игрока, чтобы выиграть чемпионат Бельгии. Малиновский – атакующий полузащитник, и Гасперини предпочитает ставить его немного вперед. У него много хороших качеств и отменная физическая подготовка.

Переговоры с Аталантой были трудными, и был риск, что они сорвутся, но желание игрока оказалось решающим. Аталанта - клуб, который хотел его больше остальных", - отметил агент.