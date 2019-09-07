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Отбор на Евро-2020: Косово минимально побеждает сборную Чехии

Отбор на Евро-2020: Косово минимально побеждает сборную Чехии
18:10 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:В рамках отборочного цикла к чемпионату Европы 2020 сборная Косово минимально победила Чехию.

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Косово принимала сборную Чехии. Встреча прошла в Приштине на стадионе «Фадиль Вокри» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Косово – Чехия 2:1

Голы: Мурики, 20, Войвода, 67 – Шик, 16.

Косово: Мурич – Войвода, Ррахмани, Алити, Хадерджонай – Воца, Халими (Рашкай, 87) – Жегрова (Муслия, 56), Целина, Рашани (Бериша, 51) Мурики.

Чехия: Вацлик – Кадержабек, Челюстка, Сухи, Боржил – Дарида, Соучек – Масопуст (Долежал, 80), Крал (Гушбауэр, 72), Янкто – Шик (Крменчик, 61).

Предупреждения: Мурики – Челюстка, Масопуст.

Автором первого гола стал нападающий Чехии Патрик Шик на 16-й минуте после передачи полузащитника Якуба Янкто. До перерыва счёт сравнял форвард хозяев Ведат Мурики. Победу Косово принёс защитник Мергим Войвода, отправивший мяч в ворота соперника на 66-й минуте, голевой пас отдал хавбек Валон Бериша.

Литва - Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2020

Сборная Косово, набрав 8 очков, возглавляет турнирную таблицу группы A отборочного турнира Евро-2020, национальная команда Чехии (6) занимает третье место.

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