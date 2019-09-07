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Именитый итальянский тренер: Алекс Фергюсон для меня почти как брат

Именитый итальянский тренер: Алекс Фергюсон для меня почти как брат
20:16 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский специалист Марчелло Липпи поделился своим мнением об экс-тренере Манчестер Юнайтед Алексе Фергюсоне.

Итальянский наставник Марчелло Липпи рассказал о своих отношениях с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном.

«Алекс Фергюсон для меня почти как брат. Мы обменивались с ним подарками. Однажды я прислал шоколад для его внуков, но он сам его съел.

Также я присылал ему хорошее тосканское вино. Фергюсон отправлял мне «русские матрёшки» — коробки, внутри которых были бутылки виски «Макаллан» 1971 года. Нужно как-нибудь позвонить Алексу и попросить его прислать ещё одну коробку.

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Особенно ему нравится вино, которое он называл «Тиньо», хотя на самом деле оно называется «Тиньянелло». Но Алекс был убежден, что это неправильно. Мы поспорили с ним и спросили у сомелье этого ресторана. Я выиграл спор! Мы советуемся по поводу вина, Алекс его большой поклонник", — приводит слова Липпи Daily Mail со ссылкой на Sportsmail.

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Футбол, Алекс Фергюсон, Марчелло Липпи, Новости футбола.
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