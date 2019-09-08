СМИ: Ливерпуль продлит контракт с лидером клуба

Новости спорта:Защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк продлит соглашение с нынешним клубом.

Ливерпуль на прошлой неделе согласовал новый контракт с защитником Вирджилом Ван Дейком, утверждает The Mirror. Соглашение будет рассчитано до 2025 года.

Зарплата Вирджила существенно вырастет – вместо нынешних 125 тысяч фунтов в неделю он будет получать практически 200 тысяч.

Переход ван Дейка прибавил надежности обороне "красных". В нынешнем сезоне Ливерпуль пропустил только три мяча в четырех турах АПЛ, а за весь прошлый чемпионат – всего 22 гола.

Следующий матч Ливерпуль проведет против Ньюкасла 14-го сентября на Энфилд Роуд.