Украинский тренер: Сборная приучает болельщиков к солидной игре

Новости спорта:Сергей Ковалец расхвалил сборную Украины.

Экс-наставник "Оболонь-Бровар" Сергей Ковалец поделился впечатлениями от матча Литва – Украина (0:3) в рамках отбора к Евро-2020.

"Расклад в группе - лучше не придумаешь. Если я не ошибаюсь, то домашняя победа в октябре над Литвой на 99% гарантирует выход нашей сборной в финальную часть чемпионата Европы.

Но в любом случае, теперь мы сами хозяева ситуации.

С первых минут сине-желтые больше владели мячом, опережали противника в скорости принятия решений. И важно, что украинская сборная компактно действовала при переходе из атаки в оборону, и наоборот.

Тренерский штаб сборной не отходит от своего принципа игры: контроль мяча, игра в короткий и средний пас получалась. В центре поля Степаненко, Малиновский и Зинченко хорошо работали с мячом и классно дополняли друг друга. А в некоторых ситуациях, когда была угрозам нашим воротам, партнеров уверенно страховал Пятов.

Болельщики приучаются к уверенной игре команды Андрея Шевченко. Заслуживает уважения и нынешняя контригра сине-желтых. Видно, что коллектив готов, прежде всего, психологически.

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В свое время мы мучилась с той же Литвой и другими сборными из постсоветского пространства: борьба, навесы не всегда были союзниками положительного результата. А вот сейчас все было солидно",