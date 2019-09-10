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Украина - Нигерия: в какой форме сыграют команды

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Украина - Нигерия: в какой форме сыграют команды
14:51 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: УАФ

Новости спорта:

Национальная сборная Украины примет в Днепре команду из Нигерии. Матч состоится 10 сентября в 21:30. Следить за ходом поединка Украина - Нигерия можно в онлайн-трансляции на Телеграф Спорт.

Накануне поединка команды определились с формой на матч.

Так, как сообщает УАФ, игроки сборной Украины впервые сыграют в форме белого цвета, а голкипер выйдет в черной экипировке.

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Команда Нигерии выбрала комплект фиолетового цвета, а вратарь также будет в черной форме.

Ранее сообщалось, что перед матчем футболисты украинской сборной вместе с Андреем Шевченко проведали раненых военных в госпитале Днепра.

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