Лидер сборной Англии осчастливил юного фаната (Видео)

Новости спорта:Рахим Стерлинг подарил юному фанату пару бутс, в которых феерил в матче против Косово.

Нападающий Манчестер Сити и сборной Англии Рахим Стерлинг после домашнего матча против Косово отличился благородным поступком.

Футболист общался с болельщиками, раздавая автографы. Один из ребят попросил его подарить свои бутсы, не раздумывая Стерлинг разулся и отдал мальчику свою обувь.

Счастливый юный фанат с удовольствием начал позировать с новым сувениром.

Англия обыграла Косово со счетом 5:3. Англичане возглавляют турнирную таблицу группы А с 12-ю очками после 4-х туров.