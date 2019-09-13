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Пятница, 13.09.2019
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Рафаилов сразился в пинг-понг с футболистом Зари (Видео)

Рафаилов сразился в пинг-понг с футболистом Зари (Видео)
09:18 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Футболист весело провел время перед тренировкой поиграв с руководителем.

Вингер луганской Зари Владислав Кочергин и генеральный директор клуба Сергей Рафаилов сразились в пинг-понг перед тренировкой.

"Небольшая разминка в пинг-понг перед футбольной тренировкой. Сергей Рафаилов vs Владислав Кочергин. Угадайте кто выиграл?", - подписала видео пресс-служба клуба.

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Напомним, ранее полузащитник Зари Силас трогательным постом в Instagram попрощался с командой.

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Все по теме:

ФК Заря, УПЛ, Сергей Рафаилов, Владислав Кочергин.
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