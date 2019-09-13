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Футбол. Расписание матчей пятницы, 13 сентября

Футбол. Расписание матчей пятницы, 13 сентября
10:22 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию расписание матчей расписание поединков на пятницу, 13 сентября.

Сегодня, 13 сентября, возобновляются поединки клубных соревнований, после паузы, которая была вызвана матчами национальных сборных. Представляем вашему вниманию расписание матчей дня.

Чемпионат Германии. Бундеслига

21:30 Фортуна Дюссельдорф - Вольфсбург Прямая трансляция - канал Футбол 2

Чемпионат Испании. Примера

22:00 Мальорка - Атлетик

Чемпионат Франции. Первая лига

20:00 Лилль - Анже

21:45 Амьен - Лион Прямая трансляция - канал Футбол 1

Чемпионат Бельгии. Высшая лига

21:30 Шарлеруа - Генк

Чемпионат Турции. Суперлига

20:30 Галатасарай - Касымпаша

Несите премию Пушкаша: шедевральный гол бисиклетой от вратаря Аякса (Видео)

Чемпионат Украины. Вторая лига

16:30 Ужгород - Оболонь-Бровар 2

Чемпионат Украины. Молодежная лига

11:00 Шахтер Донецк U21 - Заря U21

14:00 Карпаты U21 - Ворскла U21

16:00 Александрия U21 - Днепр-1 U21

Привет Ибрагимовичу: вратарь Лестера забил фантастический гол бисиклетой (Видео)

Чемпионат России. Премьер-лига

20:00 Зенит - Арсенал Тула

Начало всех матчей указано по киевскому времени. 

Напомним, ранее мы публиковали анонс всех поединков 7 тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер лиги.

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ФК Лион, Футбол, ФК Вольфсбург, Чемпионат Испании, Чемпионат Франции, Новости футбола, Чемпионат Германии.
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