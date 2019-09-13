Футбол. Расписание матчей пятницы, 13 сентября

Сегодня, 13 сентября, возобновляются поединки клубных соревнований, после паузы, которая была вызвана матчами национальных сборных. Представляем вашему вниманию расписание матчей дня.
Чемпионат Германии. Бундеслига
21:30 Фортуна Дюссельдорф - Вольфсбург Прямая трансляция - канал Футбол 2
Чемпионат Испании. Примера
22:00 Мальорка - Атлетик
Чемпионат Франции. Первая лига
20:00 Лилль - Анже
21:45 Амьен - Лион Прямая трансляция - канал Футбол 1
Чемпионат Бельгии. Высшая лига
21:30 Шарлеруа - Генк
Чемпионат Турции. Суперлига
20:30 Галатасарай - Касымпаша
Чемпионат Украины. Вторая лига
16:30 Ужгород - Оболонь-Бровар 2
Чемпионат Украины. Молодежная лига
11:00 Шахтер Донецк U21 - Заря U21
14:00 Карпаты U21 - Ворскла U21
16:00 Александрия U21 - Днепр-1 U21
Чемпионат России. Премьер-лига
20:00 Зенит - Арсенал Тула
Начало всех матчей указано по киевскому времени.
Напомним, ранее мы публиковали анонс всех поединков 7 тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер лиги.